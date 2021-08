Messias Milan: primi contatti con il Crotone. Le novità

Messias Milan: avviati i primi contatti con il Crotone per il trasferimento in rossonero. Le novità sulla trattativa

Notizia dell’ultima ora che riguarda Messias e il Milan: secondo Gianluca Di Marzio l’attaccante del Crotone piace molto ai rossoneri che lo hanno seguito e studiato a lungo.

Martedì, lasciato alle spalle l’esordio in Serie A, la società di Via Aldo e quella rossoblù approfondiranno il discorso per capire di più riguardo la fattibilità della trattativa. Nonostante il giocatore brasiliano abbia 30 anni, ha dimostrato nell’ultima stagione di potersi meritare la grande occasione della sua carriera. Seguiranno aggiornamenti.