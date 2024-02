Cardinale boccia la Superlega: «Non la riteniamo giusta per il Milan». E svela un RETROSCENA su Marchionne

Cardinale boccia la Superlega: «Non la riteniamo giusta per il Milan e …». Le dichiarazioni del proprietario del Milan

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato a Calcio e Finanza analizzando, ed esponendosi ufficialmente per la prima volta, il tema della Superlega.

SUPERLEGA – «Credo che dovremmo operare nell’ambito della UEFA e dell’ECA (l’Associazione dei Club Europei, ndr), che meglio servono gli interessi del calcio in Europa. La Superlega, qualunque sia la sua forma attuale, non è qualcosa che riteniamo giusto per il Milan, la Serie A o il calcio europeo. Marchionne? L’ho incontrato una volta soltanto e mi ha fatto una impressione notevole».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI GERRY CARDINALE