Cardinale detta le regole per il mercato del Milan: questo l’obiettivo primario

Cardinale Milan, il numero uno di RedBird ha dato una nuova impronta al club rossonero: in estate si acquisteranno profili italiani

Come riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Sereni, il calciomercato Milan ha preso una decisione ben precisa in merito alle mosse in entrata del club rossonero.

Anche sul mercato il Milan ha voglia di restituire un’impronta italiana alla rosa. Questo sarà il concetto base che orienterà le decisioni di Furlani e del ds incaricato. Prossime settimane decisive.