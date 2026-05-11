Milan, crollo dopo Napoli e futuro in bilico: Cardinale prepara la resa dei conti

Da squadra in controllo della Champions a club sotto esame totale: ora tutti sono sotto valutazione. Cardinale prepara la rivoluzione

Se si torna indietro di circa un mese e mezzo, prima dell’ultima sosta, la sensazione generale era che il Milan avesse ormai quasi blindato l’obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League. Da quel momento, però, in particolare dopo la trasferta di Napoli, la stagione rossonera ha preso una direzione completamente opposta, trasformandosi in un vero e proprio crollo di rendimento che ha riportato la squadra di Massimiliano Allegri in una situazione di forte rischio europeo.

Questo scenario ha inevitabilmente riacceso le critiche da parte dei tifosi nei confronti della proprietà e della gestione complessiva del club. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, tutto ciò ha generato anche una profonda insoddisfazione da parte del proprietario Gerry Cardinale, che si aspettava una stagione decisamente più stabile e competitiva.

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Il messaggio di RedBird e il giudizio su tutta la dirigenza

Con ancora due partite da giocare e il destino nelle proprie mani, il messaggio che arriva dall’area proprietaria è chiaro: restare compatti e provare a centrare l’obiettivo Champions League fino all’ultimo. Tuttavia, indipendentemente dal risultato finale, dopo l’ultima giornata scatterà inevitabilmente il momento delle valutazioni.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, nessuno sarà escluso dal giudizio finale: l’intera area dirigenziale sarà messa in discussione, una situazione mai così incerta. Giorgio Furlani, Igli Tare, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović sono tutti considerati coinvolti nelle responsabilità di questa stagione altalenante.

Il futuro del progetto rossonero dipenderà quindi anche dalle decisioni che verranno prese al quarto piano di Casa Milan e dall’eventuale permanenza o addio di Massimiliano Allegri, elemento centrale nella pianificazione della prossima stagione.