Cardinale Milan, indicazione chiara alla dirigenza e strada tracciata: con l’addio di Conceicao arriverò questo profilo in panchina

Cardinale Milan, il club rossonero ha preso una decisione precisa in vista della prossima stagione: se salta Conceicao arriverà un tecnico italiano esperto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha preso una decisione precisa in vista della panchina della prossima stagione in caso di divorzio con Sergio Conceicao.

Milan: l’idea per il nuovo corso è quella di ripartire da un allenatore italiano, che conosca le dinamiche del campionato e che abbia in curriculum già numerosi successi. Di conseguenza, un tecnico esperto e non alle prime armi, magari all’esordio in una big.