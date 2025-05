Cardinale Milan, Sacchi sentenzia: «Il problema dei rossoneri è a livello societario. Finale di Coppa Italia? Domanda difficile...»

Cardinale Milan, Arrigo Sacchi ha analizzato il momento del club rossonero: confusione societaria primo problema del Diavolo

Intervistato da CalcioBox, Arrigo Sacchi ha dichiarato:

PAROLE – «Guardi, quando si parte con un club che non ha storia, visione, competenza e stile, è molto probabile che sorgano problemi. Questi aspetti vengono prima della squadra. Il club è la base. Se mancano questi elementi, allora le difficoltà sono inevitabili. Problema strutturale della società? Esattamente. Un buon club costruisce una buona squadra, non il contrario. La FIFA ha riconosciuto il Milan del 1989 come la miglior squadra della storia. Avevo giocatori bravi, ma ancora più grandi persone. Gente che dava tutto, in campo e fuori. Questo grazie anche a una società solida, a un presidente eccezionale come Silvio Berlusconi, che ci ha sempre sostenuti. Come finisce la finale di Coppa Italia? Domanda difficile. Io non sono più dentro al sistema, ma se il Milan avrà un club all’altezza, con idee chiare e giocatori scelti bene, allora potrà tornare grande. Ma serve coerenza. Non puoi dire “voglio un fantasista” e poi prendere un altro tipo di profilo. Poche idee, ma chiare».