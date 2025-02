Cardinale Milan, il numero uno di RedBird prepara la rivoluzione! Cambia tutto, clamoroso scenario all’orizzonte

Condividi via email

Cardinale Milan, in casa rossonera si prepara la rivoluzione dopo un’annata complicatissima: clamoroso scenario all’orizzonte

Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del futuro dirigenziale del Milan:

PAROLE – «Il Milan ha un AD che prende le decisioni chiave anche sul mercato, un DT che sceglie i giocatori sul mercato e in alcuni giorni della settimana va a Milanello, un advisor della proprietà che interviene su tutto (dialogo coi giocatori, mercato, U23). Non ha funzionato. L’assetto del club per il prossimo anno è tutto da definire e questa sarà la decisione più importante. L’allenatore cambierà quasi certamente ma il resto? Arriverà un direttore sportivo? E se arriverà, avrà pieni poteri o si inserirà nel gruppo di lavoro?».