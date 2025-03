Cardinale Milan, retroscena sull’incontro con Furlani: è stata decisa questa cosa, clamoroso aggiornamento

Cardinale Milan, spuntano i retroscena sull’incontro con Furlani a New York la scorsa settimana: rossoneri con una forte impronta italiana

Come riferito da Repubblica, emergono importanti retroscena in casa Milan sul viaggio della settimana scorsa di Furlani a New York e sul conseguente incontro con Gerry Cardinale.

Viaggio di Furlani a New York della settimana scorsa per incontrare Cardinale: hanno tracciato le linee guida della prossima stagione del Milan, con una squadra possibilmente a forte impronta italiana, sia in campo sia in panchina.