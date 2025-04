Cardinale Milan, il numero uno di RedBird prepara la rivoluzione in dirigenza? Scenario incredibile, tutti sotto esame

Condividi via email

Cardinale Milan, il numero uno di RedBird e patron rossonero è furioso per i mancati risultati sportivi raggiunti: tutti sotto esame

Come riferito da Repubblica, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan, non è per nulla soddisfatto del rendimento stagionale del Diavolo.

Nelle assumptions della dirigenza americana il 3° posto in campionato e l’eliminazione ai play-off di Champions venivano indicati come sufficienti a garantire i ricavi per la sostenibilità finanziaria del Milan. Perciò, anche dal punto di vista dei dirigenti, l’annata è fallimentare.