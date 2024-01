Cardinale e la vita da proprietario del Milan: «Ho un nuovo livello di stress, si chiama Alfredo». Le parole del numero 1 di RedBird

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato a GQ Sports analizzando il suo ruolo in rossonero.

ESSERE PROPRIETARIO DEL MILAN – «È una cosa che mi stressa, se devo essere sincero, in un modo che non ho mai provato prima. La mia idea è sempre stata quella di considerare lo sport come qualsiasi altro settore. Si possono produrre widget a Omaha o possedere i Giants a New York. Dovrebbe essere la stessa cosa. È stressante possedere cose in generale, è stressante mettere al lavoro questo tipo di denaro, è stressante essere un fiduciario per il capitale di terzi. Ora ho un nuovo livello di stress che non ho mai sperimentato prima, che è Alfredo (il riferimento è ovviamente al tifo, un qualcosa che va oltre la razionalità, ndr). Mi dà fastidio».

