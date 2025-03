Cardinale Milan, Pellegatti non le manda a dire: il suo attacco sta spopolando sul mondo del web. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sta attraversando una stagione molto complicata. Di seguito le parole di Carlo Pellegatti su IG, in cui ha attaccato Gerry Cardinale.

«La società rossonera non è contro nessuno, è là nella sua Versailles che guarda il popolo irato e affamato di risultati, di vittorie e di notizie, e dice: ma il popolo ha fame? Vuole il pane. E sapete noi cosa facciamo: diamo al popolo le brioche. Insomma, non sappiamo nulla, l’incontro di Gerry Cardinale con Furlani come è andato? E’ vero che ora l’ad l’uomo solo al comando? E qual è ora la situazione di Ibrahimvic che aveva anche incontrati i candidati per il ruolo di direttore sportivo? Non sappiamo nulla».