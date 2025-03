Cardinale Milan, dal mercato al tecnico: il numero uno di RedBird prepara la rivoluzione! Tutte le novità

Condividi via email

Cardinale Milan, il numero uno di RedBird e patron rossonero prepara la rivoluzione: dal mercato al nuovo allenatore, tutti i temi sul tavolo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, Gerry Cardinale, patron del Milan, sta preparando la rivoluzione in casa rossonera.

Il Milan avrà un nuovo allenatore, sostituirà molti giocatori, modificherà le gerarchie di spogliatoio. Theo e Leao possono cambiare squadra. Maignan ha sostanzialmente un accordo per un rinnovo di contratto impegnativo. Il club dovrà scegliere nuovi leader.