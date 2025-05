Cardinale Milan, il numero uno di RedBird pronto ad entrare in azione! Tutti i retroscena e i prossimi passi

Cardinale Milan, il numero uno di RedBird è pronto ad entrare in azione: colloqui continui con Ibrahimovic e Furlani per cambiare la situazione

Il focus del Milan questa settimana non è tanto sulla partita contro il Monza, quanto piuttosto sulle riunioni a Casa Milan per discutere questioni importanti. Gerry Cardinale, proprietario del club, avrà colloqui quotidiani con il management, tra cui Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, per discutere dell’evoluzione della ricerca del nuovo direttore sportivo, una priorità per il club.



Saranno inoltre valutati gli errori commessi nella gestione e nel mercato, al fine di migliorare le strategie future. La squadra, intanto, tornerà ad allenarsi a Milanello per preparare la sfida contro il Monza.