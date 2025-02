Cardinale Milan, grande delusione per il numero uno di RedBird! Ecco quanto perdono i rossoneri

Cardinale Milan, grande danno economico per il club rossonero dopo l’eliminazione di ieri sera dalla Champions League

Come riportato da calciomercato.com, il Milan ha subito un grave danno economico dopo l’eliminazione dalla Champions League:

PAROLE – «Il Milan è fuori dalla Champions League. Al Feyenoord è bastato il pareggio, 1-1, a San Siro per conquistare gli ottavi di finale, dopo la vittoria dell’andata. Una sconfitta che pesa cara anche alle casse rossonere. Ricordiamo, infatti, che l’accesso diretto agli ottavi di finale vale ben 11 milioni di euro garantiti soltanto con la qualificazione (cifra ad esempio già acquisita dall’Inter). Oltre a questi vanno aggiunti i soldi che il club rossonero avrebbe potuto incassare dal botteghino per l’ipotetico ottavo di finale (non meno di 10 milioni di euro). In sostanza, quindi, non qualificandosi agli ottavi di finale, il Milan perde 27/28 milioni di euro».