Cardinale Milan, Di Stefano lo consiglia: «Al club manca una cosa fondamentale. Basterebbe...»

Cardinale Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha dato un preciso consiglio al patron rossonero: riportare nel club un pò di milanismo

Intervenuto sul canale Youtube di Carlos Passerini, il giornalista Di Stefano ha dichiarato:

PAROLE – «Credo che ogni anello sia legato ad un altro. Se c’è una dirigenza forte, tutto viene di conseguenza. A me sembra che sia tutto contaminato da questa incertezza: tecnica, tattica, di ruoli, societaria, in dirigenza, Milan Futuro… L’andamento della stagione del Milan si può accomunare con quello che succede fuori dal campo. Poi al Milan basta un mese: riorganizzi a livello dirigenziale non togliendo, ma aggiungendo, prendi un allenatore – se ci sarà un nuovo allenatore – compatibile con l’ambiente, il direttore sportivo, e riparte l’entusiasmo. Il tifoso del Milan è molto speciale: vuole vincere, ma è anche romantico, gli piace di Kakà che torna, di Sheva che torna. E un po’ questo il Milan l’ha perso. Basterebbe ritrovare un po’ di milanismo, l’amore, l’affetto, la passione. La gente quasi si sta stancando, staccando, ma bastano dei buoni risultati, qualche novità in dirigenza e qualche buon colpo e cambia di nuovo tutto. I tifosi del Milan ti danno dei crediti, è una peculiarità unica, s’infiammano. È innamorato, alla fine si scioglie come gli innamorati».