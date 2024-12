Cardinale Milan, che attacco di Cassano: «Questo club è della gente, non tuo!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Antonio Cassano, durante il programma Twitch ‘Viva El Futbol ‘, ha attaccato duramente Cardinale, patron del Milan.

PAROLE – «Il Milan non è tuo, è della gente, glielo devono spiegare in America. Il Milan non è la Sammartinese, ma una delle squadre più importanti al mondo. Il Milan male che vada, in un anno dove va male deve lottare per vincere qualcosa».