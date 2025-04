Cardinale Milan, blitz a sorpresa del patron rossonero! Incontro con Furlani e Ibrahimovic, tutti i temi sul tavolo

Condividi via email

Cardinale Milan, lo scorso 18 aprile Gerry Cardinale, patron rossonero, ha svolto un vero e proprio blitz a Milano: incontro con Furlani e Ibrahimovic

Importante aggiornamento fornito da Sky su Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan.

Blitz di Cardinale a Milano prima di Pasqua. Cardinale lo scorso 18 aprile è stato a Milano per un incontro programmatico con Ibra e Furlani. Lo riferisce Peppe Di Stefano. Secondo Sky, l’incontro avrà avuto come oggetto la programmazione del Milan in vista dell’estate