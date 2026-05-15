Cardinale avverte: «In un momento come questo giusto dare un messaggio. Senza la Champions è fallimento, con Max ho parlato»

Cardinale intervistato tra le colonne della Gazzetta dello Sport per mandare un messaggio al popolo milanista sulla situazioen del club. Le sue parole

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento delicato dei rossoneri, tra proteste dei tifosi l’obiettivo Champions, e dei piani futuri per rafforzare il club a livello tecnico e organizzativo.

MOTIVO DELL’INTERVISTA – «Come sa, di solito non concedo interviste, penso che le parole valgano poco, sono i fatti a dover parlare. Ma capisco che, in un momento come questo, sia giusto dare un messaggio chiaro».

MOMENTO DIFFICILE – «Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla gara contro la Lazio. E poi nelle ultime cinque partite, stiamo gettando al vento la stagione. Sono nel mondo dello sport da tre decenni, so che queste cose succedono, ma questo non ti fa sentire meglio. Ora siamo concentrati nel vincere le ultime due partite. Ma, devo dire, agiamo dentro un contesto non facile: tante polemiche e tante falsità. Francamente sono un po’ deluso».

SMENTIRE FALSITÀ SUI MOTIVI – «Per esempio che mi interessa solo il denaro e non vincere. È assurdo. Se guarda alla mia vita e alla mia carriera, io ho sempre vinto. E quindi, questa idea che io farei una cosa senza l’obiettivo di essere i numeri uno e di vincere con continuità è ridicola. Ma appunto devono essere i risultati a parlare e quando le prestazioni non raggiungono il loro potenziale come adesso, sono decisamente agitato. Io non alleno, non segno gol, non difendo, ma posso fare la mia parte: la mia parte è fornire le risorse finanziarie perché possiamo continuare a schierare una squadra vincente, non solo in Serie A, ma, si spera, anche in Europa. Questo è il mio lavoro, e sono piuttosto bravo a farlo».

RISULTATI E OBIETTIVI – «Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento. Abbiamo avuti molti infortuni, adesso per esempio Luka (Modric, ndr) è fuori: capita, è lo sport. Non si può sempre vincere, anche se il Milan dovrebbe, quando non lo fa è un fallimento. Però mi faccia aggiungere una cosa…».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Provengo da una cultura in cui, quando qualcuno inciampa, lo aiutiamo a rialzarsi, non cerchiamo di cancellarlo. Ora la squadra sta inciampando, perciò vorrei dire a tutti coloro che hanno a cuore la squadra di sostenerla e non demoralizzarla. Ci sono due partite da vincere, restiamo concentrati su questo».

AMBIENTE E RESPONSABILITÀ – «Non biasimo i tifosi per essere arrabbiati, sono arrabbiato anch’io. Sono appassionati quanto me. Ma cerchiamo di sostenere i nostri ragazzi, invece di buttarli giù. Io provo un senso di responsabilità enorme: quando non siamo all’altezza e vedo la reazione dei tifosi la prendo molto sul personale, sono sconvolto. Mi entra sottopelle e sento un enorme obbligo di sistemare le cose con un’urgenza che nessuno dovrebbe mettere in discussione. Mi sveglio ogni mattina con il desiderio di vincere e con un profondo senso di delusione e frustrazione quando non ci riusciamo».

SOSTENIBILITÀ E AMBIZIONE – «Mi sorprende che questo debba essere spiegato. Da quando possiedo il Milan abbiamo ottenuto risultati finanziari superiori alle aspettative, abbiamo registrato un flusso di cassa positivo per la prima volta nella storia. Perché è importante? Perché non sto prendendo quei soldi per metterli in tasca, li reinvesto. Ma la narrazione per cui disciplina finanziaria significhi non voler vincere non ha alcun senso. Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi. Dobbiamo fare un lavoro migliore in modo che ci sia una correlazione diretta tra la spesa e le vittorie. Non ci siamo ancora riusciti. Non abbiamo fatto un buon lavoro e lo sistemeremo».

PIANI FUTURI E ORGANIZZAZIONE – «Cerchiamo sempre di far evolvere la nostra organizzazione. Quindi sì, tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto. Dedicherò tutta la mia estate a questo. Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione e portarla a un livello di eccellenza mondiale. Potremmo spendere una fortuna, ingaggiando giocatori affermati e puntando a vincere nell’immediato. Ma poi? Bisogna fare entrambe le cose. Questa estate esamineremo l’organizzazione e vedremo cosa possiamo fare per colmare le lacune, perché non siamo stati all’altezza. Non si tratta solo di sostituire le persone, ma di esaminare la struttura organizzativa e assicurarci che tutto funzioni, dallo staff tecnico alla selezione dei giocatori, al direttore sportivo, alle academy: si tratta di ecosistema. Quando ho preso in mano la squadra non c’era afffatto. Lo sport riguarda le persone, bisogna aere quelle migliori e migliorare tutte le aree. Non ci siamo ancora».

LEZIONI E APPRENDIMENTO – «Sì, certo che ho commesso errori. Molti. Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto. Ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò. Una delle lezioni più grandi è stata capire quanto il contesto sia diverso. Se non lo vivi, da americano non capisci il ruolo che il calcio e il Milan hanno nella comunità. Amo Milano e amo l’Italia. Però vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l’importanza delle infrastrutture sportive; come modernizzare il calcio italiano; perché l’Italia ha mancato un altro Mondiale, il terzo di fila. Invece si fa polemica. Non si tratta solo di Serie A, ma anche di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0, e di giocare in modo competitivo in Europa. O del divario dei diritti tv. Il gap del calcio italiano è aumentato, ma per come va il mondo non lo risolverete senza soldi, ed io ho la mia esperienza in materia. Non voglio trasferire come facciamo le cose in America, sono consapevole che in Italia sono diverse, e ho bisogno di circondarmi di italiani che mi aiutino».

LO STADIO – «Intanto chiediamoci perché lo facciamo. Non è un’operazione immobiliare, non è un progetto di ego. Si tratta di migliorare il profilo finanziario del Milan per poter competere per i migliori giocatori del mondo. È anche qualcosa che dovremmo fare per i milanesi. Milano merita di avere uno stadio di livello mondiale, di essere riconosciuta a livello globale come la patria dello sport e di celebrare la sua cultura. Al momento non è così».

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