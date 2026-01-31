Caputi sul Milan: «A inizio campionato l’avevo messo tra le favorite. E’ evidente sia rimasta l’unica competitor. Mateta? Spesso chi viene dalla Premier…»

Caputi, noto giornalista, è intervenuto su Calcionews24 per trattare diversi temi relativi ai club italiani. Tra le squadre protagoniste, il Milan. Le sue parole

Intervenuto su Calcionews24 in un’intervista a cura di Alberto Petrosilli, il noto giornalista Caputi ha fatto il punto sulla situazione del Milan dopo il pareggio contro la Roma e ha offerto le sue valutazioni sul mercato rossonero, focalizzandosi sull’eventuale arrivo di Mateta.

PROSPETTIVE DOPO MILAN ROMA – «Io personalmente all’inizio del campionato, a mercato estivo terminato, avevo messo il Milan tra le favorite per la vittoria dello scudetto. Allegri come allenatore, la rosa comunque rinforzata in alcuni ruoli e soprattutto l’assenza delle coppe sarebbero stati elementi importanti in questa lotta dove chiaramente Inter e Napoli erano favorite all’inizio e in questo momento, classifica alla mano, è evidente come il Milan sia rimasto l’unica competitor per i nerazzurri. Io quindi resto convito del mio pronostico. Poi possiamo discutere quanto vogliamo sul gioco, sulle opportunità, su come il Milan abbia vinto determinate partite però questo credo sia il calcio e nel calcio alla fine contano i risultati. Ognuno può avere le proprie idee su chi gioca bene o chi gioca male. L’Inter certamente è una squadra forte che gioca bene e ha un’ottima rosa ma il Milan altrettanto è una squadra che sa quello che deve fare. Chiudo dicendo che non è un caso che il Milan venga fuori nei secondi tempi. Giocando una volta a settimana ha più energie delle altre che pagano il doppio impegno».

MERCATO MILAN – «Molto spesso i giocatori che provengono dall’Inghilterra, anche se sono delle secondo scelte per la Premier League, diventano giocatori importanti per il nostro campionato. Da questo punto di vista abbiamo parecchi esempi, McTominay probabilmente è il più eclatante, ma ce ne sono tanti altri. Anche lo stesso Malen che è arrivato da poco alla Roma. Quindi in questo senso credo che anche l’arrivo di un giocatore come Mateta possa essere utile. La domanda che ci si dovrebbe fare è perchè il Milan sta pensando al francese se ha preso Fullkrug, ha Nkunku, in attesa che torni Gimenez. Secondo me il motivo sta nelle caratteristiche di gioco di Mateta che sono molto funzionali alle idee di Allegri. Un giocatore forte in area di rigore ma che sappia anche creare spazi e giocare con la squadra. Nkunku finora non ha reso per come si sperava, Fullkrug è sicuramene una risorsa in più ma adatta solo se si imposta una partita d’attacco. Se invece si vogliono sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari, come spesso fa il Milan, Mateta sarebbe più adatto. Al momento è un calciatore sul mercato, sembrava dovesse andare alla Juventus. Quindi vediamo. Leao? Va preso così com’è nel bene e nel male».

