Capuano applaude il Milan: «Quando Pioli può schierare una squadra logica…». Il suo commento pubblicato su Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Giovanni Capuano ha parlato così della vittoria del Milan contro il Monza. Di seguito le sue parole.

CAPUANO – «Ottima prestazione del Milan, non solo per il risultato. Solita emergenza infortuni ma Pioli quando può mettere in campo una squadra logica alza quasi sempre il livello»