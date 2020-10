Mercato Milan, i rossoneri a gennaio rinnoveranno la difesa

I rossoneri dovranno fare qualche cessione in difesa, soprattutto in prospettiva di liberare un posto per un acquisto a gennaio

I rossoneri dovranno fare qualche cessione in difesa, soprattutto in prospettiva di liberare un posto per un acquisto a gennaio. Confermatissimi Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, qualche dubbio invece per gli altri tre centrali. Leo Duarte potrebbe essere girato in prestito o addirittura ceduto qualora arrivasse un’offerta interessante.

Mateo Musacchio andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 e potrebbe non rientrare più nei piani del Milan. Per questo già a gennaio il giocatore sarà libero di trovare un accordo con un altro club. Diverso il discorso per Gabbia che dovrebbe rimanere al Milan per crescere passo dopo passo al fianco dei titolari.