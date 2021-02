Capello: «Tomori? Voglio sempre un difensore veloce, come nel mio Milan»

Fabio Capello a Sky Sport parlando della bravura di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex allenatore del Milan

«Pioli ha saputo ritrovare lo spirito che ha caratterizzato il gioco del Milan in passato. Non so cosa abbia fatto a livello fisico perché belli così non si vedevano da tanto tempo, oggi un grande Theo Hernandez. Grande umiltà, Ibrahimovic non ha mai corso così tanto. E’ un grande esempio. A livello mentale Pioli ha fatto un capolavoro.

Tomori? Io voglio sempre un difensore veloce, il Milan è sempre stato costruito nella difesa con Baresi-Maldini-Costacurta che facendo la linea del fuorigioco riuscivano a tornare, se hai un difensore veloce è una fortuna. Il recupero su Mayoral di oggi è stato di grande livello, non parliamo di cosa è successo nel derby».