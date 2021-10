Capello: «Novità in vista del Mondiale? Sicuramente Tonali»

Fabio Capello in un’intervista spiega come secondo lui la Juventus sia fuori dal discorso Scudetto. Le sue parole

Fabio Capello è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Le parole dell’ex calciatore ed ex tecnico del Milan sul futuro della Nazionale Italiana.

«Novità per Mancini in vista del Mondiale? Sicuramente Tonali, che presto entrerà nel club arricchendo un centrocampo già completo. Per non parlare di Pellegrini, che con Mourinho ha trovato la scintilla giusta. Da molti anni non avevamo un reparto così forte: saranno in tanti a lottare per un posto. E il centrocampo è l’anima della squadra».

