Capello: «A Milan e Juventus manca questo!»

Fabio Capello nel corso dell’evento “Il Foglio a San Siro” ha speso dure parole nei confronti delle società di Juventus e Milan.

LE PAROLE – «A Milan e Juventus manca la società, manca unità di intenti tra i dirigenti. Ma soprattutto la cosa più importante sono le scelte dei giocatori: se non riesci a capire che livello di calciatori devi avere in squadra per poter giocare con la maglia della Juve vuol dire che non sei in grado di valutare»