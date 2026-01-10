Capello non sottovaluta il Milan: «L’Inter è la più attrezzata, ma i rossoneri hanno un vantaggio. Allegri è troppo furbo per…»

Capello, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan e della sfida a distanza con l’Inter: le sue parole

La Serie A si conferma un terreno di scontro tattico non solo sul campo, ma anche nelle dichiarazioni dei protagonisti. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato lo stato di salute del campionato, partendo dalle recenti parole di Massimiliano Allegri. Secondo l’ex allenatore friulano, la superiorità dei nerazzurri è un fatto oggettivo: «L’ho detto e lo ripeto, l’Inter è la squadra più attrezzata di tutte». A supporto di questa tesi arrivano i numeri impressionanti del reparto avanzato guidato da Cristian Chivu, che vanta già 40 gol segnati, staccando nettamente la concorrenza che non raggiunge nemmeno quota 30.

Capello ha inoltre sottolineato come la profondità della rosa interista permetta rotazioni costanti senza cali di rendimento, un lusso che attualmente non appartiene nemmeno al Napoli di Conte. Riguardo alla strategia comunicativa di Allegri, che continua a indicare Inter e Napoli come le favorite, Capello non ha dubbi sulla finalità: «Allegri è troppo esperto e furbo per cadere in una leggerezza del genere. È una forma di protezione, non certo un’ammissione di inferiorità». Il tecnico livornese starebbe quindi lavorando per togliere pressione mediatica ai suoi ragazzi, forti di una classifica che li vede a soli tre punti dalla vetta.

Capello, il fattore Champions e il vantaggio del Milan nel girone di ritorno

Con l’imminente ripresa della Champions League, gli equilibri del torneo potrebbero subire scossoni decisivi a causa del dispendio di energie fisiche e mentali. In questo contesto, il Milan gode di un privilegio unico rispetto alle dirette concorrenti. Capello ha infatti ricordato: «Allegri ha il vantaggio di non giocare le coppe, potrà sfruttare tutta la settimana per preparare i suoi all’unico impegno». La strada per lo Scudetto passerà dunque dalla capacità dei rossoneri di restare in scia, approfittando dei momenti di stanchezza che inevitabilmente colpiranno le squadre impegnate in Europa.