Capello commenta l’eliminazione del Milan dalla Champions League e punta il dito contro Theo Hernandez: le sue parole a Sky Sport

Fabio Capello analizza l’eliminazione del Milan dalla Champions League. L’ex tecnico ha parlato così negli studi di Sky Sport: «Nel primo tempo il Milan ha avuto tante occasioni che non ha concretizzato. Poi Theo fa due sciocchezze».

Sul francese rincara la dose: «Il giallo è una spinta da ragazzini. E poi l’arbitro ha ritenuto la sua una simulazione. Decisione severa ma giusta. In campo internazionale non puoi permetterti cose del genere. Per Theo sarà difficile giocare ancora a San Siro. Da tempo non è sereno, è passivo nelle partite»