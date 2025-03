Capello, su Milan Como: «Vederlo così è triste». Il commento è durissimo

Capello, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha espresso un duro commento sul Milan. Della gara contro il Como si prende solamente la vittoria

Fabio Capello è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, ex allenatore di numerose squadre di Serie A e non solo, ha parlato di quanto ha visto in Milan-Como, match andato in scena sabato alle 18:00 a San Siro.

LE SUE PAROLE – «Nella partita di sabato può andare bene il risultato e poco di più: vedere il Milan di Conceicao in campo così è triste».