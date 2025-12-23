Capello parla così del momento difficile del Milan: dai troppi gol subiti ai cambiamenti di Allegri

Capello, intervistato a La Gazzetta dello Sport, analizza così il momento difficile del Milan dopo l’eliminazione dalla Supercoppa

Il momento difficile del Milan, culminato con l’eliminazione in Supercoppa e una preoccupante perdita di terreno in campionato, è finito sotto la lente d’ingrandimento di Fabio Capello. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore ha espresso forte preoccupazione per la tenuta difensiva della squadra, sottolineando come la fragilità mostrata recentemente sia l’esatto opposto della filosofia di Massimiliano Allegri. Secondo Capello, il “dramma sportivo” dei rossoneri risiede proprio nell’incapacità di mantenere la porta inviolata, con incertezze individuali che sono già costate punti pesantissimi.

L’atteggiamento della squadra è apparso troppo sbilanciato in avanti, esponendo il reparto arretrato a rischi continui. Capello ha ribadito che, nonostante il calcio moderno cerchi la spettacolarità, la solidità difensiva resta il pilastro su cui costruire i successi, specialmente nei confronti diretti. Inoltre, il tecnico ha rimproverato alla formazione di Allegri una gestione poco lucida delle partite contro le cosiddette “piccole”, dove la mancanza di cinismo ha impedito al Diavolo di consolidare la posizione in zona Champions.

Capello, Il fattore Füllkrug e il vantaggio calendario

L’arrivo di Niclas Füllkrug è visto come un segnale positivo, pur non essendo l’unica soluzione ai mali del Milan. Capello definisce il tedesco un “attaccante vecchio stampo”, fondamentale per una squadra che ha sofferto troppo la mancanza di un numero nove di ruolo. Tuttavia, l’ex tecnico pone l’accento su un altro aspetto fondamentale: l’assenza di impegni nelle coppe europee. Rispetto alle concorrenti, il Milan ha il dovere di sfruttare la settimana tipo per preparare le partite e recuperare energie, trasformando questo vantaggio in un assalto deciso agli obiettivi stagionali.