Capello: «L’Italia di Mancini mi ha fatto piangere. La scintilla per me…»

Fabio Capello parla della vittoria dell’Italia ad Euro 2020: ecco le parole dell’ex allenatore della Juventus

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Le sue parole sull’Italia.

«Questa grande Italia mi ha fatto piangere. È solo il primo passo, la prima pietra: questo gruppo è forte, ha un tecnico che in poco tempo ha creato una squadra vera, a volte si fa fatica a credere che sia una Nazionale per come gioca. E il Mondiale di Doha è tra poco più di un anno. Quando mi è scattata la scintilla? Nel vedere la serenità di chi subentrava nelle sostituzioni e la calma di chi usciva. Mai una smorfia, mai la rabbia per non essere stati schierati dal primo minuto. Non ho visto uno sguardo offeso. E a me non sfuggono queste cose».