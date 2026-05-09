Capello a La Gazzetta: «Il Milan deve ritrovare il gol perché segna col contagocce. Lo stesso vale per la Juve»

Capello intervistato da La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla corsa agli ultimi posti validi per la Champions

Quanto rischia il Milan, che appare oggi in caduta libera? Juve, Roma e Como: chi è la favorita? Fabio Capello da allenatore ha vinto scudetti e ha anche attraversato qualche momento difficile. Oggi analizza la situazione della lotta per i posti in Champions su La Gazzetta dello Sport.

LA ROMA «La corsa per la Champions League è molto interessante e combattuta. La Roma è in grande rimonta, tonicamente e agonisticamente sta meglio di tutte. Ha determinazione, voglia e qualità. E in Malen ha trovato l’uomo di più».

LE ALTRE «Il Milan è più avanti, ma è la più in difficoltà: non è tonico, non ha lo stesso gioco mostrato fin quando è rimasto vicino all’Inter. Non ha più continuato con la stessa velocità, determinazione e qualità di gioco. La Juve ha recuperato bene con Spalletti, adesso però manca probabilmente un goleador come quello che ha dato spirito alla Roma, che sembra aver trovato la facilità di andare a rete. È pericolosa».

VLAHOVIC TITOLARE «È vero, dimostra voglia e impegno, però dipende dall’allenatore: se lo rimette in forma, se lo fa giocare… La Juve lo ha in casa il potenziale goleador: ha segnato su punizione, tutte le volte che entra crea pericoli… Il Milan invece lo sta ancora cercando».

GLI ATTACCANTI DEL MILAN «Pulisic si è fermato, Leao è sparito agonisticamente: Allegri deve lavorare su questi punti, ancora sta cercando soluzioni. A un certo punto il Milan sembrava tranquillo, ma l’unico che aveva capito di non poter stare tranquillo era Allegri che parlava sempre dei numeri necessari per qualificarsi: aveva percepito il polso della squadra. Per quanto riguarda Gimenez, non lo so: gli allenatori parlano coi giocatori, li vedono in allenamento e fanno le scelte per vincere. Poi il giocatore va in campo e magari delude, però le scelte sono sempre fatte dopo aver valutato mille aspetti».

WEEKEND DECISIVO «Può essere che il Milan abbia bisogno di incontrare una squadra che sa essere pericolosa: l’Atalanta gioca all’attacco, ma ultimamente sta mostrando qualche problema a difendere. Il Lecce ha ritrovato la via del gol e dopo la vittoria di Pisa può avere uno spirito molto determinato. Como e Roma hanno incontri molto più semplici in questo finale».

CHI HA PIU’ PRESSIONI «Dipende dalla personalità. Sicuramente i numeri creano pressione, perché quando sai che devi vincere magari non giochi con naturalezza, ma con un po’ di preoccupazione».

MILAN E JUVE «Il Milan deve ritrovare il gol perché segna col contagocce. Lo stesso vale per la Juve e ultimamente nemmeno la sua difesa è al top».

GLI UOMINI DECISIVI «Yildiz nell’ultima partita non stava bene, ma sono lui e Conceiçao che devono saltare l’uomo e mettere la palla per gli attaccanti: è la chiave. Nel Milan, Leao deve giocare largo a sinistra, perché è dove rende di più: non è capace di giocare spalle alla porta».

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