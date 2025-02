Capello a La Gazzetta, sulla corsa Champions: «Juve favorita? Calma»

Capello ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della situazione relativa alla corsa al quarto posto

Fabio Capello, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa Champions League. Juventus favorita? L’ex allenatore predica calma.

LE PAROLE – «Calma. La Lazio mi piace molto, è un gruppo molto unito e gioca bene. In più, il Milan vincendo il recupero a Bologna sarebbe a soli due punti, così come viceversa se la spuntassero i rossoblù. la Fiorentina è sempre lì e non va dimenticata. La corsa è ancora molto lunga per dire chi è favorito o meno. Ma sulla Juve c’è un risvolto positivo da sottolineare, mi sembra che Thiago Motta abbia trovato un equilibrio e soprattutto un’idea più definita della sua squadra».