Capello scettico: «Non capisco il ruolo che avrà Ibra. Non sarà facile da gestire». Le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan

L’ex allenatore del Milan Capello è intervenuto a SkySport per parlare del ritorno di Ibrahimovic in rossonero.

PAROLE – «Il comunicato è scritto in politichese, non si capisce il ruolo che avrà Ibra. Credo che l’intervento da parte della società sia un avviso per tutti quanti. Ibra sarà in grado di far fare cose diverse? Ma dove? Nel mercato o come uomo immagine. Non sarà facile da gestire perchè in tutte le cose, lo svedese vuole essere decisivo».