Cantamessa rivela: «Dissi che questi due acquisti del Milan sarebbero stati disastrosi»

Leandro Cantamessa, avvocato del Milan da 40 anni, ha parlato così della sua lunga carriera da difensore rossonero

Leandro Cantamessa, da 40 anni avvocato del Milan, ha parlato al Corriere della Sera.

BERLUSCONI – «Accogliere è una parola grossa. Nel giorno del passaggio di consegne andai in sede in via Turati, assolutamente per caso. Trovai Berlusconi con Adriano Galliani e Giancarlo Foscale. “Lei chi è?” mi chiese. Mi presentai e in maniera fulminea mi domandò: “È milanista? Allora Foscale, le faccia subito un contratto di consulenza”».

PREVISIONI DI MERCATO – «Certo, avevo predetto che Pato e Niang sarebbero stati acquisti disastrosi, ma non mi hanno dato retta. Diciamo che da ragazzo gli oroscopi mi sono serviti per catturare le curiosità delle ragazze».

COSA HA DATO AL MILAN – «Saggezza e buon senso, oltre a mio figlio Lorenzo che ora si occupa più di me dei contratti dei giocatori».

MILAN AMERICANO – «L’ultimo scudetto mi ha entusiasmato più della vittoria con lo Steaua in Coppa dei Campioni, perché è stato un successo inaspettato. Di recente ho anche comprato per mio nipote la mia prima bandiera del Milan. Dopo tutti questi acquisti, e un’assenza di anni, mi toccherà tornare allo stadio».