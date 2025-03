Condividi via email

Candreva duro sulla situazione del Milan: «Per lottare per il quarto posto bastava non fare questo». Le ultimissime sui rossoneri

Antonio Candreva, ex giocatore dell’Inter, ha parlato in questo modo della situazione attuale del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Sky sulla lotta quarto posto.

LE SUE PAROLE – «Se il Milan avesse vinto le partite che doveva, si sarebbe trovavo lì in lizza per il quarto posto. Se vuole credere ancora nell’Europa, non deve fare più passi falsi da qui alla fine»