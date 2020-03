Dopo l’annuncio della Figc riguardo alla possibilità di sospendere definitivamente il campionato di Serie A scopriamo i possibili verdetti

La Figc attraverso un comunicato ufficiale oggi ha descritto le possibili modalità prese in considerazione qualora si decidesse di interrompere definitivamente il campionato attualmente in corso. Per quanto concerne lo Scudetto e la zona retrocessione oltre che il mantenimento dell’attuale classifica si starebbe valutando anche la possibilità di disputare dei playoff.

Per quanto concerne invece la qualificazione alle prossime coppe europee invece le direttive prese in esame dalla Figc sembrerebbero essere quelle di mantenere l’attuale ordine di classifica. Il Milan si qualificherebbe, in quanto settima classificata, ai prossimi playoff di Europa League.