Campbell elogia Tomori: «È un giocatore top, un giovane leader». Così l’ex giocatore dell’Arsenal sul difensore rossonero

Sol Campbell, ex giocatore di Tottenham e Arsenal, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato di Fikayo Tomori: molti hanno paragonato i due calciatori.

IL PARAGONE – «Ho seguito Tomori con l’Under 21 e ci ho parlato a lungo e ho capito la sua attitudine al lavoro. E’ un giocatore top, di grande passione, diligente, che cura i dettagli e sa cosa vuole. Sono davvero felice per lui, per le sue vittorie col Milan. Lo seguo su Instagram e ho visto la sua emozione per la marea rossonera dopo il titolo…».

MANCATA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE – «Ha mostrato che è uno dei grandi difensori del calcio inglese ed è uno dei giovani talenti che ha fatto bene ad andare prima in prestito. Ha vinto la Serie A, e vincere la Serie non è facile. Avrebbe dovuto essere nel giro della Nazionale di Southgate. Perché non ci è stato? Forse è felice con Stones e Maguire, non so cosa sia successo con Ben White, è un top player, forse un problema con l’assistente, ma non so cosa stia accadendo lì ed è andato a casa. Però credo che Tomori potrebbe esserci tranquillamente, ha vinto la Serie A, è giovane, è un leader e devi guardare quando scegli i giocatori chi vince».