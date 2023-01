Nesta su Tomori e Kalulu: «Sono due profili perfetti per il Milan». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni del canale Youtube della Serie A degli acquisti di Tomori e Kalulu. Ecco le parole dell’ex calciatore e leggenda del Milan:

«Per me hanno preso giocatori funzionali per come vogliono giocare. Il Milan vuole pressare alto, vuole stare con i propri difensori poco dentro l’area di rigore e perciò ha bisogno di giocatori di gamba, lavorarci e migliorarli. Perciò Tomori e Kalulu sono due profili perfetti per il Milan, ecco perché la parte tattica va di pari passo con la società che fa mercato»