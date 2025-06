Campagna abbonamenti Milan 2025/2026: oggi al via le sottoscrizioni! Tutte le info e i dettagli

Campagna abbonamenti Milan 2025/2026: dalle 16 di oggi si apriranno le sottoscrizioni per la nuova stagione. Le info e i dettagli

Oggi, mercoledì 25 giugno, alle ore 16:00, prende il via l’attesissima campagna abbonamenti del Milan per la prossima stagione. Una notizia che farà esultare i tifosi rossoneri, poiché la società ha voluto ribadire la centralità e l’importanza del proprio pubblico, confermando le modalità e, soprattutto, i prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione per la fase dei rinnovi. Un segnale forte di continuità e apprezzamento verso la passione che anima San Siro ogni domenica.

Infine, un interrogativo affascinante, seppur con un’alta probabilità di rimanere solo uno scenario ipotetico, riguarda una possibile partita di campionato giocata fuori dall’Italia. Nel caso in cui la Lega Calcio, alla quale spetta la decisione finale, dovesse decidere che il match dell’8 febbraio venga disputato fuori dai confini nazionali – per esempio, in un’inedita trasferta in Australia – il Club ha già dichiarato che verranno identificate le migliori soluzioni a tutela dei tifosi. Questa dichiarazione, sebbene generica, rassicura gli abbonati sulla tutela dei loro diritti in caso di eventi straordinari, dimostrando una pianificazione lungimirante da parte della società.