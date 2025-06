Campagna abbonamenti Milan 2025/2026: oggi al via le sottoscrizioni! Tutte le info e i dettagli

Campagna abbonamenti Milan 2025/2026: dalle 16 di oggi si apriranno le sottoscrizioni per la nuova stagione. Le info e i dettagli

Oggi, mercoledì 25 giugno, alle ore 16:00, prende il via l’attesissima campagna abbonamenti del Milan per la prossima stagione. Una notizia che farà esultare i tifosi rossoneri, poiché la società ha voluto ribadire la centralità e l’importanza del proprio pubblico, confermando le modalità e, soprattutto, i prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione per la fase dei rinnovi. Un segnale forte di continuità e apprezzamento verso la passione che anima San Siro ogni domenica.

Abbonamenti Milan 2025/26: Prezzi Invariati e Novità per la Curva

La decisione di mantenere i prezzi invariati è un chiaro indice della volontà del Milan di premiare la fedeltà dei suoi abbonati, garantendo un accesso privilegiato allo stadio senza gravare ulteriormente sulle tasche dei sostenitori. Questo approccio è particolarmente significativo in un contesto economico in continua evoluzione, e dimostra una sensibilità rara da parte di un grande club di Serie A. La fase di rinnovo sarà quindi un momento cruciale per molti, che potranno assicurarsi il proprio posto a San Siro alle stesse condizioni dell’anno precedente.

L’unica novità di rilievo riguarda l’abbonamento al settore Secondo Blu. A fianco dell’abbonamento “classico”, viene introdotta una nuova opzione che ne mantiene tutte le caratteristiche, eccetto una: il cambio nominativo non sarà consentito. Questa restrizione è stata imposta in ottemperanza alle nuove disposizioni delle Autorità in materia di ingressi e abbonamenti allo stadio San Siro per la prossima stagione. È una misura volta a garantire maggiore sicurezza e tracciabilità, sebbene possa rappresentare un piccolo disagio per alcuni. È fondamentale sottolineare, però, che per tutti gli altri settori dello stadio, il cambio nominativo sarà consentito per tutte e 19 le gare di campionato, offrendo massima flessibilità agli abbonati. Questa distinzione è cruciale e mostra un approccio mirato alle esigenze delle autorità pur mantenendo la flessibilità ove possibile.

Attenzione Specifica ai Milan Club e Scenari Futuri

Una particolare attenzione è stata riservata ai Milan Club associati. I tifosi rossoneri che nella scorsa stagione hanno sottoscritto un abbonamento tramite AIMC (Associazione Italiana Milan Clubs), o gli iscritti AIMC che intendono acquistare una tessera per la stagione 2025/26, dovranno rivolgersi direttamente al proprio Milan Club di riferimento per ottenere tutte le informazioni necessarie. Per i soci AIMC, inoltre, per tutta la durata della campagna abbonamenti, sarà applicato il listino prezzi della fase di prelazione, un ulteriore vantaggio per la base organizzata del tifo milanista. Questa iniziativa rafforza il legame tra il club e i suoi fan club organizzati, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella diffusione della passione rossonera.

Infine, un interrogativo affascinante, seppur con un’alta probabilità di rimanere solo uno scenario ipotetico, riguarda una possibile partita di campionato giocata fuori dall’Italia. Nel caso in cui la Lega Calcio, alla quale spetta la decisione finale, dovesse decidere che il match dell’8 febbraio venga disputato fuori dai confini nazionali – per esempio, in un’inedita trasferta in Australia – il Club ha già dichiarato che verranno identificate le migliori soluzioni a tutela dei tifosi. Questa dichiarazione, sebbene generica, rassicura gli abbonati sulla tutela dei loro diritti in caso di eventi straordinari, dimostrando una pianificazione lungimirante da parte della società.

La nuova campagna abbonamenti del Milan si presenta quindi come un’opportunità imperdibile per tutti i veri tifosi rossoneri di stringersi attorno alla squadra e vivere un’altra stagione di emozioni intense a San Siro. La stabilità dei prezzi e le attese novità ne fanno un evento da non perdere per chi ha il diavolo nel cuore.