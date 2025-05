Camarda, il presidente della Lega Pro Gianfranco Zola ha commentato così la vicenda relativa al classe 2008

Gianfranco Zola, vicepresidente di Lega Pro, intervenuto in Serie C business value, ha commentato la vicenda Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008 non potrà partecipare ai playout con Milan Futuro perché non ha raggiunto il numero sufficiente di presenze. Il giovane attaccante potrebbe però trovare più spazio in Serie A.

LE PAROLE: «Se fossi del Milan sarei molto dispiaciuto di una cosa del genere. Sono delle regole che ci sono. Bisogna accettarle. Personalmente parlando mi dispiace molto la vicenda del ragazzo perché suppongo lui voglia e non solo lui giocare».