Camarda Milan, Rivera lo elogia e dice la sua sul futuro: deve giocare di più?

Gianni Rivera, ex campione del Milan, ha detto la sua su Francesco Camarda in un’intervista al Corriere della Sera. Lo storico numero 10 ha parlato così del classe 2008 che ha fatto il suo esordio in Serie A da giovanissimo.

LE PAROLE – «Se il ragazzo ha qualità deve giocare. Io non ho debuttato a 15 anni per stare in panchina. E lui deve credere in se stesso».