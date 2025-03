Camarda, l’ex Milan manda un messaggio: «Se ha qualità, deve giocare»

Camarda, ex campione del Milan in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha detto la sua sul Corriere della Sera

Gianni Rivera, ex campione del Milan, ha detto la sua su Francesco Camarda in un’intervista al Corriere della Sera. Lo storico numero 10 ha parlato così del classe 2008 che ha fatto il suo esordio in Serie A da giovanissimo.

LE PAROLE – «Se il ragazzo ha qualità deve giocare. Io non ho debuttato a 15 anni per stare in panchina. E lui deve credere in se stesso».

QUOTE ITALIA GERMANIA – Una classica del calcio europeo e mondiale per questo quarto di finale di andata di Nations League. L’Italia di Spalletti incrocia la Germania a San Siro. La quota 0.5 GOL TOTALI (almeno un gol segnato nella partita) è data a 8 invece che a 1.03 da Lottomatica grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link. La stessa super quota è presente anche su Goldbet. Questa giocata viene invece pagata 1.02 volte la posta da Planetwin365.