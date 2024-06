Camarda Milan, TUTTO FATTO per il primo contratto da professionista: ecco quando sarà UFFICIALE. Le ultime sul bomber della Primavera

Il futuro di Camarda sarà in rossonero. Manca infatti solamente l’ufficialità per il primo contratto per l’attaccante classe 2008 che ha stupito tutti col Milan Primavera. Il comunicato da parte dei rossoneri potrebbe arrivare dopo quello di Fonseca.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la prossima settimana sarà decisiva per l’annuncio ufficiale. Subito dopo quello di Fonseca, in programma per metà della prossima settimana, arriverà anche quello del bomber del futuro.