Camarda Milan, Rivera lo difende: «Se il ragazzo ha qualità deve giocare, io alla sua età…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervistato dal Corriere della Sera, Gianni Rivera ha rilasciato un messaggio molto importante. La leggenda del Milan ha parlato così di Francesco Camarda.

PAROLE – «Camarda? Se il ragazzo ha qualità deve giocare. Io non ho debuttato a 15 anni per stare in panchina. E lui deve credere in se stesso. Bisogna prima di tutto ridisegnare la società.».