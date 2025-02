Camarda Milan, Ibrahimovic blocca il trasferimento: lo svedese lo vuole ancora a Milanello. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha dato un importante aggiornamento sul calciomercato Milan in uscita.

Francesco Camarda, infatti, non si trasferirà in prestito al Monza per volontà di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, ha deciso di non dar via il classe 2008 per farlo crescere fin da subito in una piazza importante e con i colori rossoneri.