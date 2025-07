Camarda Milan, inizia la sua avventura con la maglia del Lecce: convocato per il ritiro da Di Francesco. Le ultimissime notizie

Il Lecce ha diramato la lista dei convocati per il ritiro pre-campionato e, tra i nomi che spiccano, c’è anche quello di Francesco Camarda, il giovane e promettente attaccante proveniente dal Milan. Un acquisto che ha fatto parlare, con il talento classe 2008 pronto a mettersi alla prova nel massimo campionato italiano dopo il passaggio in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club rossonero.

L’arrivo di Camarda in Salento ha generato un’onda di entusiasmo tra i tifosi giallorossi, che vedono in lui un potenziale crack per il futuro. Nonostante la sua giovanissima età, Camarda ha già avuto modo di assaggiare la Serie A con il Milan, collezionando alcune presenze e dimostrando sprazzi del suo enorme potenziale. La sua inclusione nella lista dei convocati per il ritiro testimonia la volontà del tecnico Eusebio Di Francesco di valutarlo attentamente fin da subito e integrarlo al meglio nel gruppo.

Per Camarda, questa esperienza al Lecce rappresenta un’opportunità cruciale per crescere e maturare nel calcio dei “grandi”. L’ambiente salentino, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, sembra il contesto ideale per permettergli di esprimere al meglio le sue qualità. La formula del trasferimento, che prevede il diritto di riscatto per il Lecce e il controriscatto per il Milan, sottolinea come entrambi i club credano fortemente nel suo futuro.

Tutti gli occhi saranno puntati su Camarda durante il ritiro: dovrà dimostrare di essere pronto per la Serie A e di poter contribuire fin da subito alla causa del Lecce. La sua presenza tra i convocati è un chiaro segnale che la società punta forte su di lui per la prossima stagione, e che è arrivato il momento per il “golden boy” di casa Milan di lasciare il segno nel calcio che conta.