Camarda Milan, il baby boomer torna al gol dopo oltre 200 giorni!

Camarda Milan, il baby bomber torna a segnare: il gol mancava da quasi 200 giorni. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan Futuro ha perso contro il Pescara per tre reti a due. Oggi, però, è tornato al gol Francesco Camarda, dopo la bellezza di 175 giorni. Questa è la sua seconda rete in Serie C: di seguito le parole di Bonera su di lui in conferenza stampa.

CAMARDA – «Camarda fa parte del nostro progetto ma ho saputo solo ieri sera che Camarda e Bartesaghi sarebbero stati con noi. Avevamo preparato la partita con altri interpreti»