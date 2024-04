Camarda segna ancora: aumenta il suo score stagionale in tutte le competizioni. Il dato riguardante l’attaccante

Con il gol realizzato oggi a Vinovo contro la Juventus, Francesco Camarda ha aumentato il suo score stagionali che ora, sommando tutte le competizioni, vede un bottino certamente molto importanti.

Sono in totale 13 le sue reti in stagione, tutte con la Primavera rossonera: 7 i gol in campionato a cui vanno ad aggiungersi i 3 realizzati in Coppa Italia e altrettanti messi a segno in Youth League.