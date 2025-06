Camarda, il giornalista punzecchia il Milan: «Mi sembra un anno sprecato»

Camarda tra Milan e prestito? Arriva il commento del giornalista sul canale YouTube di Carlo Pellegatti

Marco Cattaneo, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha detto la sua su Francesco Camarda. Il classe 2008 potrebbe lasciare il Milan per andare in prestito in Serie A o in B.

LE PAROLE – «Per Camarda mi sembra un anno sprecato. Ho letto del rinnovo con la possibilità che vada a fare un anno in prestito. Ma dove lo fa, alla Carrarese con tutto il rispetto. Non potrebbe fare la riserva dell’attaccante titolare al Milan? Se è vero quello che dicono su di lui e il club si fida, piuttosto che vagare tra una squadra e l’altra… Stiamo vedendo tanti giovani 2007/2008 che esordiscono, facciamolo giocare».