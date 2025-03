Condividi via email

Camarda Milan, futuro da decidere: una squadra su tutte in pole per il prestito. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan in vista della prossima estate ha già preso la propria decisione per quanto riguarda il futuro di Francesco Camarda, legato al club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2027.

I rossoneri manderanno in prestito secco il ragazzo per permettergli di giocare con maggiore continuità: a tal proposito la squadra maggiormente interessata è il Monza che aveva provato a prenderlo anche a gennaio.